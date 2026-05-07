Глава МИД Германии Вадефуль предложил план реформирования ЕС из шести пунктов

В апреле Politico писала, что все больше стран Европейского союза выступают за пересмотр механизма принятия решений, который дает одному государству возможность блокировать инициативы всего объединения. По данным издания, эту группу возглавляют Германия и Швеция. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью Funke заявил о необходимости отказаться от принципа единогласия в вопросах внешней политики и безопасности. Он подчеркнул, что весь накопленный за последнее время опыт «в связи с помощью Украине и санкциями против России говорит в пользу этого».