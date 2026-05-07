Глава МИД Германии Вадефуль предложил план реформирования ЕС из шести пунктов
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план реформирования Европейского союза (ЕС), включающий шесть ключевых пунктов. Изменения необходимы, прежде всего, в сфере внешней политики и безопасности. Об этом он заявил на мероприятии, организованном Фондом Конрада Аденауэра, сообщил ТАСС.
Как отметил Вадефуль, необходимо чаще использовать механизм «усиленного сотрудничества» в Брюсселе. По его словам, это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств-членов в обозримом будущем недостижим, нужно идти вперед малой группой стран. Он также выступил за переход от единогласия к голосованию квалифицированным большинством во внешнеполитических вопросах, чтобы исключить ситуации блокировки решений отдельными государствами.
В числе других инициатив министр назвал ускорение процесса расширения ЕС за счет поэтапного присоединения новых стран. В пользу этого пункта уже высказывался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Вадефуль заключил, что хочет попытаться сделать Евросоюз «более дееспособным». Он также сказал, что если ЕС не может это обеспечить, «это сделают другие».
В апреле Politico писала, что все больше стран Европейского союза выступают за пересмотр механизма принятия решений, который дает одному государству возможность блокировать инициативы всего объединения. По данным издания, эту группу возглавляют Германия и Швеция. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью Funke заявил о необходимости отказаться от принципа единогласия в вопросах внешней политики и безопасности. Он подчеркнул, что весь накопленный за последнее время опыт «в связи с помощью Украине и санкциями против России говорит в пользу этого».