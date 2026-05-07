Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SBER319,9-0,4%CNY Бирж.10,946-0,97%IMOEX2 632,5-0,45%RTSI1 102,42-0,29%RGBI119,53-0,01%RGBITR781,01+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава МИД Германии Вадефуль предложил план реформирования ЕС из шести пунктов

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план реформирования Европейского союза (ЕС), включающий шесть ключевых пунктов. Изменения необходимы, прежде всего, в сфере внешней политики и безопасности. Об этом он заявил на мероприятии, организованном Фондом Конрада Аденауэра, сообщил ТАСС.

Как отметил Вадефуль, необходимо чаще использовать механизм «усиленного сотрудничества» в Брюсселе. По его словам, это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств-членов в обозримом будущем недостижим, нужно идти вперед малой группой стран. Он также выступил за переход от единогласия к голосованию квалифицированным большинством во внешнеполитических вопросах, чтобы исключить ситуации блокировки решений отдельными государствами.

В числе других инициатив министр назвал ускорение процесса расширения ЕС за счет поэтапного присоединения новых стран. В пользу этого пункта уже высказывался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Вадефуль заключил, что хочет попытаться сделать Евросоюз «более дееспособным». Он также сказал, что если ЕС не может это обеспечить, «это сделают другие».

В апреле Politico писала, что все больше стран Европейского союза выступают за пересмотр механизма принятия решений, который дает одному государству возможность блокировать инициативы всего объединения. По данным издания, эту группу возглавляют Германия и Швеция. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью Funke заявил о необходимости отказаться от принципа единогласия в вопросах внешней политики и безопасности. Он подчеркнул, что весь накопленный за последнее время опыт «в связи с помощью Украине и санкциями против России говорит в пользу этого».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте