В ЕС все больше государств выступают за отмену права вето

По данным издания, эту группу возглавляют Германия и Швеция. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью Funke заявил о необходимости отказаться от принципа единогласия в вопросах внешней политики и безопасности. Он подчеркнул, что весь накопленный за последнее время опыт «в связи с помощью Украине и санкциями против России говорит в пользу этого». Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также высказывался за обсуждение перехода к голосованию квалифицированным большинством.