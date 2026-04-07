В ЕС все больше государств выступают за отмену права вето
Все больше стран Европейского союза выступают за пересмотр механизма принятия решений, которое дает одному государству возможность блокировать инициативы всего объединения. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, эту группу возглавляют Германия и Швеция. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью Funke заявил о необходимости отказаться от принципа единогласия в вопросах внешней политики и безопасности. Он подчеркнул, что весь накопленный за последнее время опыт «в связи с помощью Украине и санкциями против России говорит в пользу этого». Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также высказывался за обсуждение перехода к голосованию квалифицированным большинством.
Ряд государств, включая Францию и Бельгию, выступают против изменений. Они считают право вето инструментом защиты национальных интересов. «Сейчас ведутся обсуждения, так как все согласны, что нынешняя система неоптимальна. Но внешняя политика находится в национальном ведении, и здесь не стоит переходить к принципу квалифицированного большинства», – заявил один из европейских дипломатов. Вопрос остается предметом споров внутри ЕС.
31 марта глава евродипломатии Кая Каллас заявила об отсутствии прогресса по вопросу выделения Киеву кредита на 90 млрд евро. Транш блокирует Венгрия из-за отказа Киева отремонтировать нефтепровод «Дружба», по которому в страну поступает российская нефть.
По итогам саммита ЕС 20 марта Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «актом грубой нелояльности».
Ранее издание Politico писало, что ЕС может подать в суд на Орбана из-за наложения вето на выделение Украине кредита на 90 млрд евро.
В апреле 2025 г. ЕС уже рассматривал возможность лишения Венгрии права голоса из-за ее жесткой позиции по вопросу помощи Украине. Как заявлял Орбан, прием Украины в Евросоюз приведет к бесконечной войне, а не миру.