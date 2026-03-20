Мерц назвал вето Орбана на кредит для Украины «актом грубой нелояльности»
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предоставление Европейским союзом (ЕС) кредита Украине «актом грубой нелояльности». Об этом он заявил по итогам саммита ЕС.
Он отметил, что такое решение оставит глубокий след. ЕС един во мнении, что выбор Орбана просто так принят не будет, так как европейских лидеров глубоко возмутила позиция Будапешта, заявил канцлер.
«Это будет также иметь последствия, которые выйдут далеко за рамки этого отдельного события», – добавил Мерц (цитата по ТАСС).
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила после саммита, что европейские власти предоставят Украине кредит на 90 млрд евро «тем или иным способом».
Очередное голосование по предоставлению кредита прошло 19 марта. Прежде инициативу блокировала только Венгрия, теперь к ней присоединилась и Словакия. За предоставление кредита проголосовали 25 из 27 стран ЕС.
Будапешт воспользовался правом вето из-за прекращения Украиной прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба». 10 марта парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой помощи Украине и ее вступления в ЕС. За документ проголосовали 142 депутата, против – 28 человек, еще четверо воздержались.