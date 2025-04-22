Guardian: ЕС хотят лишить Венгрию права голоса из-за Украины
Европейский Союз рассматривает возможность лишения Венгрии права голоса из-за ее жесткой позиции по вопросу помощи Украине, сообщает британская газета The Guardian.
По данным издания, эта тема обсуждается «более серьезно, чем когда-либо». Тем не менее, источники отмечают, что такой шаг вряд ли будет реализован, поскольку для отмены права голоса страны-члена ЕС требуется единогласное решение остальных 26 государств-участников.
Издание отмечает, что «расплата» для Венгрии может наступить при попытке наложить вето на расширение санкций против России.
20 апреля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил ЕС о возможных рисках в случае разморозки активов России. Странам предстоит обсудить продление санкций против Москвы, и, как ожидается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примет «еще более жесткий подход» в этом вопросе. Цахкна заявил, что, если Орбан добьется разблокировки российских активов, это может привести к значительным финансовым последствиям для европейских налогоплательщиков, которые уже поддерживают Украину.
19 апреля Орбан заявлял об угрозе бесконечной войны из-за вступления Украины в ЕС. По его словам, речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета».