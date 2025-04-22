Guardian: ЕС хотят лишить Венгрию права голоса из-за Украины

20 апреля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил ЕС о возможных рисках в случае разморозки активов России. Странам предстоит обсудить продление санкций против Москвы, и, как ожидается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примет «еще более жесткий подход» в этом вопросе. Цахкна заявил, что, если Орбан добьется разблокировки российских активов, это может привести к значительным финансовым последствиям для европейских налогоплательщиков, которые уже поддерживают Украину.