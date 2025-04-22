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Guardian: ЕС хотят лишить Венгрию права голоса из-за Украины

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Европейский Союз рассматривает возможность лишения Венгрии права голоса из-за ее жесткой позиции по вопросу помощи Украине, сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, эта тема обсуждается «более серьезно, чем когда-либо». Тем не менее, источники отмечают, что такой шаг вряд ли будет реализован, поскольку для отмены права голоса страны-члена ЕС требуется единогласное решение остальных 26 государств-участников.

Издание отмечает, что «расплата» для Венгрии может наступить при попытке наложить вето на расширение санкций против России.

20 апреля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил ЕС о возможных рисках в случае разморозки активов России. Странам предстоит обсудить продление санкций против Москвы, и, как ожидается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примет «еще более жесткий подход» в этом вопросе. Цахкна заявил, что, если Орбан добьется разблокировки российских активов, это может привести к значительным финансовым последствиям для европейских налогоплательщиков, которые уже поддерживают Украину.

19 апреля Орбан заявлял об угрозе бесконечной войны из-за вступления Украины в ЕС. По его словам, речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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