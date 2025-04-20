МИД Эстонии предупредил ЕС о рисках в случае разморозки активов России

Странам ЕС предстоит обсудить продление санкций против Москвы и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как ожидается, примет «еще более жесткий подход» в этом вопросе, пишет FT. Глава МИДа заявил, что если Орбан добьется разблокировки российских активов, то Будапешт «выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины». Цахкна напомнил, что венгерский премьер уже не раз угрожал заблокировать продление санкций. Если же такое решение будет принято, то оно оставит правительства стран G7 и ЕС «на крючке» из-за многомиллиардных кредитов Киеву, обеспеченных российскими активами, пояснил эстонский министр. Он уточнил также, что при разблокировке средств ЕС и США будут нести ответственность за 20 млрд евро из всей суммы кредита Киеву, а остальное ляжет на плечи других членов G7.