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/ Политика

МИД Эстонии предупредил ЕС о рисках в случае разморозки активов России

Ведомости

Разморозка Евросоюзом 210 млрд евро российских активов заставит Европу расплачиваться по выданным Киеву кредитам, поскольку они обеспечены за счет активов РФ, предупредил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

Евросоюз и страны G7 в прошлом году использовали прибыль, полученную от замороженных активов по всему миру в размере около 260 млрд евро, с целью выдать кредит Украине на сумму 50 млрд евро, напоминает FT.

Странам ЕС предстоит обсудить продление санкций против Москвы и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как ожидается, примет «еще более жесткий подход» в этом вопросе, пишет FT. Глава МИДа заявил, что если Орбан добьется разблокировки российских активов, то Будапешт «выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины». Цахкна напомнил, что венгерский премьер уже не раз угрожал заблокировать продление санкций. Если же такое решение будет принято, то оно оставит правительства стран G7 и ЕС «на крючке» из-за многомиллиардных кредитов Киеву, обеспеченных российскими активами, пояснил эстонский министр. Он уточнил также, что при разблокировке средств ЕС и США будут нести ответственность за 20 млрд евро из всей суммы кредита Киеву, а остальное ляжет на плечи других членов G7.

«Проблема в том, что эти активы, которые гарантируют этот кредит, исчезнут», – сказал Цахкна. Он добавил, что активы Центрального банка будут переданы России «в качестве награды» и «мы не можем этого допустить». По данным FT, Эстония выступает за то, чтобы страны G7 конфисковали российские активы, а не оставили их под санкциями. Против такого шага выступают некоторые страны ЕС и G7, в частности Бельгия, поскольку он может «нарушить международное право и подорвать веру в евро», говорится в статье.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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