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Премьер Бельгии назвал изъятие российских активов актом войны

Ведомости

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил, что передача почти 200 млрд евро замороженных российских активов Украине станет «актом войны» и может спровоцировать ответные меры со стороны Москвы. Об этом пишет Politico.

«Мы живем не в мире фантазий. Мы живем в реальном мире, где, если вы отнимете у кого-то 200 млрд евро, будут последствия», – подчеркнул Де Вевер. Он также заявил, что такой шаг создаст «системные риски для всей мировой финансовой системы».

Европейские страны, включая Францию, Великобританию и Испанию, активно обсуждают возможность конфискации российских активов, замороженных после начала специальной военной операции России на Украине. Их цель – использовать эти средства для поддержки обороны Украины и укрепления ее позиций на возможных мирных переговорах.

Однако Бельгия занимает ключевую позицию в этом вопросе, поскольку большая часть замороженных активов хранится в брюссельском финансовом учреждении Euroclear. Передача этих денег Украине может привести к судебным искам против Euroclear со стороны владельцев активов, что вызывает опасения у бельгийских властей.

На данный момент Euroclear уже вовлечен в судебные разбирательства с несколькими сторонами, оспаривающими арест своих активов в российских судах. Бельгия опасается, что подобные процессы могут усилиться и привести к серьезным экономическим последствиям.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что вопрос о «разморозке» российских активов, несмотря на заявления США о возможном смягчении санкций, пока обсуждать преждевременно.

7 марта генпрокурор Англии лорд Ричард Хермер предостерег министров от конфискации замороженных активов РФ и их передачи Украине, поскольку это может быть расценено как нарушение международного права.

Министерство иностранных дел России неоднократно подчеркивало, что заморозка активов является актом воровства. Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен также предупреждала о возможных негативных последствиях изъятия заблокированных российских активов для международной финансовой системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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