Премьер Бельгии назвал изъятие российских активов актом войны

«Мы живем не в мире фантазий. Мы живем в реальном мире, где, если вы отнимете у кого-то 200 млрд евро, будут последствия», – подчеркнул Де Вевер. Он также заявил, что такой шаг создаст «системные риски для всей мировой финансовой системы».