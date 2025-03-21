Набиуллина считает преждевременным обсуждение вопроса «разморозки» активов РФ

Сумма замороженных на Западе активов России оценивается примерно в 300 млрд евро. Большая часть этих средств находится на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. Министерство иностранных дел России неоднократно подчеркивало, что заморозка активов является актом воровства. Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен также предупреждала о возможных негативных последствиях изъятия заблокированных российских активов для международной финансовой системы.