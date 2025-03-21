Набиуллина считает преждевременным обсуждение вопроса «разморозки» активов РФ
Вопрос о «разморозке» российских активов, несмотря на заявления США о возможном смягчении санкций, пока обсуждать преждевременно. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«Каких-то конкретных действий, обсуждений я не знаю на эту тему», –сказала Набиуллина.
19 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала свое мнение об обсуждение Британией и ЕС конфискации активов РФ. По ее словам, эти действия являются проявлением маразма.
Сумма замороженных на Западе активов России оценивается примерно в 300 млрд евро. Большая часть этих средств находится на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. Министерство иностранных дел России неоднократно подчеркивало, что заморозка активов является актом воровства. Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен также предупреждала о возможных негативных последствиях изъятия заблокированных российских активов для международной финансовой системы.
7 марта генпрокурор Англии лорд Ричард Хермер предостерег министров от конфискации замороженных активов РФ и их передачи Украине, поскольку это может быть расценено как нарушение международного права.