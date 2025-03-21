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Набиуллина считает преждевременным обсуждение вопроса «разморозки» активов РФ

Ведомости

Вопрос о «разморозке» российских активов, несмотря на заявления США о возможном смягчении санкций, пока обсуждать преждевременно. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Каких-то конкретных действий, обсуждений я не знаю на эту тему», –сказала Набиуллина.

19 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала свое мнение об обсуждение Британией и ЕС конфискации активов РФ. По ее словам, эти действия являются проявлением маразма.

Сумма замороженных на Западе активов России оценивается примерно в 300 млрд евро. Большая часть этих средств находится на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. Министерство иностранных дел России неоднократно подчеркивало, что заморозка активов является актом воровства. Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен также предупреждала о возможных негативных последствиях изъятия заблокированных российских активов для международной финансовой системы.

7 марта генпрокурор Англии лорд Ричард Хермер предостерег министров от конфискации замороженных активов РФ и их передачи Украине, поскольку это может быть расценено как нарушение международного права.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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