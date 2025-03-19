Захарова назвала обсуждение Британией и ЕС конфискации активов РФ маразмом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает маразмом обсуждение Британией и ЕС конфискации замороженных активов РФ. Об этом дипломат заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
Дело в том, что 18 марта агентство Bloomberg сообщило о том, что Великобритания и Евросоюз планируют обсудить возможность конфискации замороженных российских активов.
По словам Захаровой, «маразм» этой встречи в том, что Британия уже не член ЕС после Brexit.
«Причем тут два не находящихся в отношениях друг с другом субъекта и деньги третьего субъекта, который с ними тоже не находится ни в каких отношениях?» – задалась вопросом дипломат.
Активы России, которые были заморожены на Западе, оцениваются примерно в 300 млрд евро. Большая часть этих средств находится на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. Министерство иностранных дел РФ неоднократно заявляло, что заморозка российских активов в Европе является актом воровства. Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен также отмечала, что изъятие заблокированных российских активов может привести к неожиданным последствиям, которые негативно отразятся на международной финансовой системе.
3 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о разногласиях в Европе по вопросу конфискации активов РФ. По его словам, Польша очень сильно настаивает на этом, но понимает, что ее голос не будет решающим.