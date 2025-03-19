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Захарова назвала обсуждение Британией и ЕС конфискации активов РФ маразмом

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает маразмом обсуждение Британией и ЕС конфискации замороженных активов РФ. Об этом дипломат заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Дело в том, что 18 марта агентство Bloomberg сообщило о том, что Великобритания и Евросоюз планируют обсудить возможность конфискации замороженных российских активов.

По словам Захаровой, «маразм» этой встречи в том, что Британия уже не член ЕС после Brexit.

«Причем тут два не находящихся в отношениях друг с другом субъекта и деньги третьего субъекта, который с ними тоже не находится ни в каких отношениях?» – задалась вопросом дипломат.

Активы России, которые были заморожены на Западе, оцениваются примерно в 300 млрд евро. Большая часть этих средств находится на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. Министерство иностранных дел РФ неоднократно заявляло, что заморозка российских активов в Европе является актом воровства. Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен также отмечала, что изъятие заблокированных российских активов может привести к неожиданным последствиям, которые негативно отразятся на международной финансовой системе.

3 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о разногласиях в Европе по вопросу конфискации активов РФ. По его словам, Польша очень сильно настаивает на этом, но понимает, что ее голос не будет решающим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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