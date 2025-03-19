Захарова назвала обсуждение Британией и ЕС конфискации активов РФ маразмом

Активы России, которые были заморожены на Западе, оцениваются примерно в 300 млрд евро. Большая часть этих средств находится на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. Министерство иностранных дел РФ неоднократно заявляло, что заморозка российских активов в Европе является актом воровства. Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен также отмечала, что изъятие заблокированных российских активов может привести к неожиданным последствиям, которые негативно отразятся на международной финансовой системе.