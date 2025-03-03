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Туск заявил о разногласиях в Европе по вопросу конфискации активов РФ

Ведомости

Между западными странами отсутствует единство в вопросе конфискации российских активов – у ряда государств есть опасения насчет «последствий для евро или банковской системы», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его слова приводит The Guardian.

При этом, по словам Туска, все лидеры согласились с тем, что изъятие активов РФ – «хорошая идея», отмечает издание.

«Польша очень сильно настаивает на этом, но давайте будем реалистами: поскольку мы не входим в еврозону, наш голос в этом обсуждении не будет решающим», – сказал польский премьер.

2 марта в Лондоне начался саммит по Украине. Участниками мероприятия, в частности, стали лидеры Франции, Германии, Польши, Турции и других – всего порядка 20 представителей европейских стран и объединений.

1 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о предоставлении Киеву кредита на сумму 2,2 млрд фунтов стерлингов. По словам Зеленского, имеется в виду ссуда на «усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов».

В этот же день минобороны Украины сообщило, что Киев предложил Парижу использовать доходы от замороженных активов России в пользу украинского оборонно-промышленного комплекса и открыть на ее территории совместные предприятия. По данным Politico, против выделения объединением крупнейшего пакета военной помощи Украине на сумму 20 млрд евро за счет замороженных российских активов выступили Италия, Португалия, Испания и Венгрия, а Франция и Германия затягивают с ответом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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