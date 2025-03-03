Туск заявил о разногласиях в Европе по вопросу конфискации активов РФ

В этот же день минобороны Украины сообщило, что Киев предложил Парижу использовать доходы от замороженных активов России в пользу украинского оборонно-промышленного комплекса и открыть на ее территории совместные предприятия. По данным Politico, против выделения объединением крупнейшего пакета военной помощи Украине на сумму 20 млрд евро за счет замороженных российских активов выступили Италия, Португалия, Испания и Венгрия, а Франция и Германия затягивают с ответом.