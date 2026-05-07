В Венгрии заморозили активы медиамагната из окружения Орбана
Венгерская полиция заблокировала счета и активы медиамагната Дьюлы Балаши, ранее участвовавшего в кампаниях бывшего премьер-министра Виктора Орбана, в рамках расследования о возможной растрате и отмывании средств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правоохранительных органов.
По данным агентства, следствие сосредоточено на анализе договоров, заключенных Балаши в период правления партии Фидес. Также инициировано отдельное разбирательство, связанное с подозрениями в завышении стоимости контрактов. «В рамках данного разбирательства проводится расследование вопросов, связанных с группой компаний, занимающихся организацией мероприятий, о чем сам управляющий директор (Дьюла Балаши) сообщил в прессе», – заявили представители ведомства.
Сам Балаши отвергает обвинения и ранее заявлял о готовности передать свои компании и часть инвестиций государству после прихода к власти нового правительства лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра.
Дьюла Балаши владеет рядом медиакомпаний, работавших в сфере государственной коммуникации и маркетинга.
12 апреля Петер Мадьяр одержал победу на парламентских выборах в Венгрии. Праволиберальная партия «Тиса», которую возглавляет Мадьяр, получила 138 из 199 мест и получила конституционное большинство. Виктор Орбан признал поражение и объявил об отставке после 16 лет пребывания во главе правительства.