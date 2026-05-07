Белый дом назвал Европу рассадником угроз терроризма

6 мая зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для RT заявил, что Европа навязывает концепцию «мира посредством силы». Ответом на это может быть лишь безопасностью России через животный страх Европы, считает чиновник. По его мнению, только осознание Германией и «единой Европой» неотвратимости урона остановит реализацию плана «Барбаросса 2.0».