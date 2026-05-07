Белый дом назвал Европу рассадником угроз терроризма
США считают, что Европа стала «рассадником террористических угроз». Это следует из новой Стратегии борьбы с терроризмом, опубликованной Белым домом.
В документе указано, что страны Европы остаются главными и долгосрочными партнерами США в борьбе с терроризмом.
«Мир становится безопаснее, когда Европа сильна, но Европа находится под серьезной угрозой и является одновременно мишенью для террористов и рассадником террористических угроз», – указано в Стратегии.
6 мая зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для RT заявил, что Европа навязывает концепцию «мира посредством силы». Ответом на это может быть лишь безопасностью России через животный страх Европы, считает чиновник. По его мнению, только осознание Германией и «единой Европой» неотвратимости урона остановит реализацию плана «Барбаросса 2.0».