Медведев рассказал, что может предотвратить бойню в Европе

29 сентября 2025 г. Медведев заявил, что Россия не хочет войны и ее не должно быть, однако Москве стоит «быть начеку» из-за разобщенности европейских стран и безответственности их лидеров. Главной целью страны он назвал развитие своих территорий, в том числе новых регионов, на что государству необходимы денежные средства. В качестве третьего аргумента зампред Совбеза написал, что «Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик».