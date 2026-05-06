Медведев рассказал, что может предотвратить бойню в Европе
Европа навязывает концепцию «мира посредством силы». Ответить на это можно только безопасностью России через животный страх Европы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для RT.
«Ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть нашими инструментами по предотвращению большой бойни», – написал Медведев.
По его словам, только осознание Германией и «единой Европой» неотвратимости урона остановит реализацию плана «Барбаросса 2.0».
План «Барбаросса» предусматривал молниеносную войну (блицкриг) и разгром СССР до наступления холодов 1941 г.
29 сентября 2025 г. Медведев заявил, что Россия не хочет войны и ее не должно быть, однако Москве стоит «быть начеку» из-за разобщенности европейских стран и безответственности их лидеров. Главной целью страны он назвал развитие своих территорий, в том числе новых регионов, на что государству необходимы денежные средства. В качестве третьего аргумента зампред Совбеза написал, что «Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик».