Суд опубликовал предсмертную записку Эпштейна
Федеральный судья обнародовал предполагаемую предсмертную записку американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальном насилии над детьми. Текст записки опубликовала The New York Times.
В записке утверждается, что его допрашивали «месяцами», но «ничего не нашли».
Записка была найдена сокамерником Эпштейна после попытки самоубийства финансиста. После этого он выжил, но через несколько недель был найден мертвым в своей камере.
В январе минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна. Имена предполагаемых жертв не разглашались, так как они подали соответствующие заявления в министерство юстиции. На тот момент было опубликовано около 100 000 документов по делу. Ведомство планировало обнародовать еще «сотни тысяч страниц», связанных с делом Эпштейна.
Имя Трампа в опубликованных в начале года документах упоминалась свыше 3000 раз. Руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский говорил «Ведомостям», что история с Эпштейном станет постоянным оружием оппонентов Трампа как против него самого, так и против его сторонников. По его словам, часть избирателей уже точно приняли для себя решение о степени вовлеченности Трампа в события, связанные с личностью Эпштейна.