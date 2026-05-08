Собянин сообщил о еще трех сбитых над Москвой беспилотниках
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мах.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Росавиация снова ограничила работу аэропорта «Внуково». Сообщение об этом было опубликовано в 0:20 мск. «Домодедово» также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ведомство отметило, что меры приняты в целях безопасности.
Минобороны РФ сообщало, что с 20:00 до 24:00 мск дежурные средства ПВО перехватили 95 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей.