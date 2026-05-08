За ночь силы ПВО сбили 26 летевших на Москву дронов
С начала 8 мая силы ПВО уничтожили 26 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города всю ночь информировал о сбитых БПЛА. Последнее сообщение о ликвидации воздушной цели он опубликовал в 05:53 мск в мессенджере Max. На месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Ночью ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в аэропорту «Внуково». Об их отмене Росавиация сообщила в 01:56 мск. Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.