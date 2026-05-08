За ночь над регионами уничтожено 264 украинских БПЛА
За ночь силы ПВО сбили 264 украинских беспилотника самолетного типа в российских регионах. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Атаки были отражены с 00:00 мск до 7:00 мск 8 мая. Воздушные цели уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Краснодарского края, Крыма, Татарстана, Московского региона и над Азовским и Черным морями.
Ночью Росавиация вводила ограничения в ряде аэропортов России. Мера продолжает действовать в авиагаванях Сочи, Перми, Ижевска, Нижнекамска («Бегишево»). Аэропорт Череповца и московское «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.