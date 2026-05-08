Главная / Политика /

Мирзиеев: я в Москве, чтобы внукам сказать, что их деды были героями

Президент РФ Владимир Путин отметил личный вклад коллеги из Узбекистана Шавката Мирзиеева в отношения Москвы и Ташкента, которые развиваются наилучшим образом. Об этом он заявил в ходе встречи с Мирзиеевым в Кремле.

Путин подчеркнул, что Россия отдает себе отчет, что визит в Москву является проявлением братского взаимодействия. Он напомнил, что между странами растет объем торгово-экономических связей, реализуются крупные проекты.

«И то, что президент Узбекистана, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами и с моими коллегами будет присутствовать на военном параде на Красной площади – это особый знак», – резюмировал российский лидер.

«Ни один народ не должен забывать свою историю. И я нахожусь здесь, чтобы своим внукам, своим детям, своему подрастающему поколению сказать, что их деды были героями», – отметил в свою очередь Мирзиеев.

Путин уже встретился с президентами Белоруссии Александром Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что на 9 Мая в Москву также прибудут президенты Абхазии Бадра Гунба, Лаоса – Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик. Кроме того, Москву посетят премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

