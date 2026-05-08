На подлете к Москве сбили еще два беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мах.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего за сутки уничтожено 49 украинских дронов, при помощи которых планировалось атаковать столицу РФ.
Росавиация сообщала, что аэропорты «Домодедово» и «Внуково» в целях обеспечения безопасности принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. По этой причине возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в ведомстве.
В период с 14:00 до 20:00 мск российская система ПВО сбила над российскими регионами и Черным морем 71 украинский беспилотник. БПЛА пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Курскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Ростовскую, Воронежскую, Орловскую области, Московский регион, а также Краснодарский и Ставропольский края. Силы ПВО также уничтожали дроны над Черным морем.