RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мах.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего за сутки уничтожено 49 украинских дронов, при помощи которых планировалось атаковать столицу РФ.

Росавиация сообщала, что аэропорты «Домодедово» и «Внуково» в целях обеспечения безопасности принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. По этой причине возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в ведомстве.

В период с 14:00 до 20:00 мск российская система ПВО сбила над российскими регионами и Черным морем 71 украинский беспилотник. БПЛА пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Курскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Ростовскую, Воронежскую, Орловскую области, Московский регион, а также Краснодарский и Ставропольский края. Силы ПВО также уничтожали дроны над Черным морем.

