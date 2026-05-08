Силы ПВО сбили 71 украинский дрон за шесть часов
Российские силы ПВО уничтожили над российскими регионами и Черным морем 71 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ в Max.
Атаки отражены в период с 14:00 до 20:00 мск.
БПЛА пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Курскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Ростовскую, Воронежскую, Орловскую области, Московский регион, а также Краснодарский и Ставропольский края. Силы ПВО также сбивали дроны над Черным морем.
В период с 7:00 до 14:00 мск средства противовоздушной обороны сбили 145 дронов над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Пермским, Краснодарским, Ставропольским краями, Крымом, Адыгеей, Чечней, а также над Черным и Азовским морями.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за сутки уничтожено уже 46 украинских беспилотников, при помощи которых ВСУ планировали атаковать российскую столицу.