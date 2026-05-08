Силы ПВО сбили 145 украинских беспилотников за семь часов

По сведениям Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 264 украинских БПЛА над регионами России. В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после налета беспилотников ввели режим ЧС. Оперштаб по приему заявлений на выплаты организовали на базе администрации района. Коммунальным службам поручили восстановить подачу ресурсов и провести уборку территорий после атак.