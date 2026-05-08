Силы ПВО сбили 145 украинских беспилотников за семь часов
Дежурные средства ПВО уничтожили 145 украинских беспилотников над регионами России в течение семи часов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Атаки были отражены с 7:00 мск до 14:00 мск 8 мая над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Пермским, Краснодарским, Ставропольским краями, Крымом, Адыгеей, Чечней, а также над Черным и Азовским морями.
По сведениям Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 264 украинских БПЛА над регионами России. В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после налета беспилотников ввели режим ЧС. Оперштаб по приему заявлений на выплаты организовали на базе администрации района. Коммунальным службам поручили восстановить подачу ресурсов и провести уборку территорий после атак.