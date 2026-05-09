Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию в Ормузском проливе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию вокруг Ормузского пролива и дискуссии на эту тему в рамках ООН. Об этом говорится на сайте российского дипведомства.
Российская сторона заявила о необходимости сосредоточиться на поддержке переговоров между Ираном и США. Лавров подтвердил позицию Москвы: возобновление боевых действий, в результате которых страдает мирное население и наносится ущерб гражданской инфраструктуре, недопустимо. Главы министерств договорились оставаться в контакте.
Глава МИД ОАЭ также поздравил Лаврова с наступающим Днем Победы. Стороны согласились, что необходимо укреплять многостороннюю систему, созданную на основе Устава ООН по итогам Второй мировой войны.
Ранее состоялся телефонный разговор Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Министры также затронули тему Ормузского пролива. Особый акцент стороны сделали на необходимости восстановить свободу судоходства. Москва подтвердила готовность содействовать нормализации отношений между Ираном и арабскими монархиями.
7 мая представитель центрального штаба Ирана Хазрат Хатам аль-Анбия заявил, что Тегеран наносит удары в ответ на атаку со стороны США на нефтяные танкеры в районе Джаска, напротив порта Фуджейра, а также на гражданские районы на побережье. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия.