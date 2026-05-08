Главная / Политика /

Что известно о нарушении перемирия между Ираном и США

В иранских городах слышны взрывы, Тегеран в ответ атакует американские эсминцы
Ведомости
Hassan Ammar / AP
Вечером 7 мая на юге Ирана и близ Тегерана были слышны взрывы. В Вашингтоне пока официально не подтверждали нанесение ударов. Представитель центрального штаба Ирана Хазрат Хатам аль-Анбия заявил, что американцы нарушили перемирие. Иранские военные в ответ атакуют американские эсминцы.

«Ведомости» собрали главное, что известно об ударах.

Fars сообщало, что на причале Бахман на Кешме была перестрелка между иранскими вооруженными силами и неизвестным «противником». Агентство со ссылкой на некоторые СМИ утверждало, что причал был атакован истребителями ОАЭ.

Журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что военный удар по Бендер-Аббасу и Кешм нанесли США. По словам собеседника, Вашингтон не рассматривает удары как возобновление войны или конец режима прекращения огня.

Агентство Mehr сообщало, что взрыв прогремел в городе Минаб в провинции Хормозган и Бендер-Аббас на юге Ирана.

ВМС Ирана в ответ атаковали три американских эсминца в восточной части Ормузского пролива и южнее порта Чабахар. По данным Tasnim, удары наносились ракетами и беспилотниками-камикадзе. По словам источника агентства, некоторые корабли получили повреждения.

Представитель центрального штаба Ирана Хазрат Хатам аль-Анбия заявил, что Тегеран наносит удары в ответ на атаку со стороны США на нефтяные танкеры в районе Джаска, напротив порта Фуджейра, а также на гражданские районы на побережье. Он подчеркнул, что Вашингтон нарушил перемирие.

Fars со ссылкой на арабские источники отметило, что взрывы слышны и в Абу-Даби.

Президент США Дональд Трамп 1 мая заявил, что остался недоволен предложением Ирана по урегулированию. По его словам, Тегеран выдвигает требования, на которые Вашингтон не готов согласиться.

