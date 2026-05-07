Дональд Трамп объявил войну исламским радикалам, антифашистам и наркокартелям

Дональд Трамп объявил войну исламским радикалам, антифашистам и наркокартелямОн считает Европу рассадником терроризма
США опубликовали новую стратегию по борьбе с терроризмом (USCT) впервые с 2018 г., обозначив в качестве главных угроз исламских фундаменталистов, наркокартели, транснациональные преступные группировки, а также «левых экстремистов», включая анархистов и антифашистов. «Ни один террорист не сможет затаиться у нас или напасть извне <...> если вы навредите или планируете навредить американцам, мы найдем и убьем вас», – говорится в предисловии к стратегии за авторством самого Трампа.
Согласно документу, основным приоритетом является обеспечение безопасности Западного полушария. Главным образом это касается борьбы с наркокартелями и нелегальной иммиграцией. Другим направлением традиционно остается Ближний Восток, где одним из главных источников террористических угроз обозначен Иран и отдельные исламистские террористические группировки.
В тексте стратегии прописана критика американского разведывательного сообщества, которое, по мнению составителей документа, до Трампа занималось политически мотивированными преследованиями консервативных и христианских активистов, упуская реальные угрозы.
Не забыл Трамп и о Европе. Хотя она указана в качестве одного из основных партнеров Вашингтона в борьбе с терроризмом, в тексте подчеркивается, что она является не только мишенью возможных атак, но и «инкубатором террористических угроз». В первую очередь это связывают со «слабыми границами», намекая на неэффективную систему борьбы с нелегальными иммигрантами.
Предыдущие редакции USCT за 2018 г. (первый срок Трампа, 2017–2021) и 2011 г. (президентство Барака Обамы, 2009–2017) также упоминают угрозу со стороны Ирана. В первой трамповской версии Иран упоминается 10 раз. В обамовской – один раз наравне с Сирией. Отличительной чертой новой стратегии является концентрация на Западном полушарии и борьбе с наркокартелями. Ни в обамовской, ни в первой трамповской редакции этого документа не используется ни одна из этих формулировок (наркокартели, Западное полушарие). В президентство Джо Байдена (2021–2025) такой документ не издавался. В 2021 г. была опубликована стратегия по борьбе с внутренним терроризмом, ориентированная на угрозы от внутренних экстремистских движений правого толка, как их понимала тогдашняя администрация.
За счет новой стратегии Вашингтон посылает сигнал европейцам, что если они не смогут решить проблему собственной безопасности, то ее решением займутся сами американцы и без запроса европейских властей, считает главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Документ, продолжает американист, отражает политику и практики США в Западном полушарии, когда под предлогом борьбы с наркокартелями Белый дом смещал неугодные правительства в Латинской Америке. «После успешного похищения президента Николаса Мадуро в Венесуэле американцы удвоили ставки, и теперь они зарезервировали себе право вмешиваться во внутренние дела государств Европы. Это стратегия смены режимов. Возможно, она продержится лишь на время президентства Трампа», – добавил политолог.
Помимо трех вышеупомянутых категорий террористических угроз в стратегии перечислены пять «функциональных аспектов», влияющих на развитие стратегии по борьбе с радикальными группировками. Это взаимодействие национальных государств с этими группами, сближение ультралевых и исламистов (в тексте это обозначено как «красно-зеленый альянс»), установление союзнических отношений между террористическими группировками, а также угроза получения террористами доступа к оружию массового уничтожения. Пятый аспект – доступ террористов к новым технологиям, и в этом контексте в стратегии единственный раз упомянута Россия. Опасность представляет «использование новых вооружений, таких как дроны, картелями и джихадистами, а также передача этих технологий террористам государственными акторами, а именно Ираном, Китаем и Россией (два последних упоминаются в тексте стратегии по одному разу, Иран/Тегеран – 14 раз. – «Ведомости»)», говорится в тексте. При этом ранее, несмотря на противоречия, США и Россия старались развивать сотрудничество в контртеррористической сфере.
Американская стратегия отражает общий подход администрации Трампа к европейским союзникам, говорит старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. По мнению американского президента, европейцы много лет полагаются на американские гарантии безопасности на континенте и тем самым получают необоснованные выгоды для развития экономики за счет американских налогоплательщиков, добавил эксперт. Сейчас Вашингтон пытается оказать давление на политическое руководство государств Европы, чтобы добиться от них уступок по этому вопросу, продолжил политолог.
Другое дело, отметил Соколов, что пока не ясно, ожидает ли Белый дом каких-то конкретных решений со стороны европейских партнеров. Тем не менее сторонам, вероятно, будет проще прийти к компромиссу по этому вопросу, учитывая, что Европа в самом деле испытывает проблемы с безопасностью как внутри, так и на внешних рубежах, заметил эксперт. «Будут ли стороны их разрешать совместно или самостоятельно – второй вопрос. Но определенный импульс закручивания гаек во внутренней политике, а также усиление позиций силовых структур в европейских государствах уже происходит», – допустил эксперт. При этом упоминание России в американском документе – дань общему антироссийскому тренду в странах Запада. Тем не менее борьба с международным терроризмом и другими глобальными вызовами остается важным кейсом для взаимодействия между профильными структурами США и России, уверен эксперт.