Дональд Трамп объявил войну исламским радикалам, антифашистам и наркокартелям

Другое дело, отметил Соколов, что пока не ясно, ожидает ли Белый дом каких-то конкретных решений со стороны европейских партнеров. Тем не менее сторонам, вероятно, будет проще прийти к компромиссу по этому вопросу, учитывая, что Европа в самом деле испытывает проблемы с безопасностью как внутри, так и на внешних рубежах, заметил эксперт. «Будут ли стороны их разрешать совместно или самостоятельно – второй вопрос. Но определенный импульс закручивания гаек во внутренней политике, а также усиление позиций силовых структур в европейских государствах уже происходит», – допустил эксперт. При этом упоминание России в американском документе – дань общему антироссийскому тренду в странах Запада. Тем не менее борьба с международным терроризмом и другими глобальными вызовами остается важным кейсом для взаимодействия между профильными структурами США и России, уверен эксперт.