США вывезли обогащенный уран из венесуэльского реактора

По данным ведомства, из реактора было извлечено 13,5 кг урана менее чем через шесть недель после первого визита команды на площадку. Работы выполнялись экспертами NNSA вместе с представителями Венесуэльского института научных исследований. Материал был упакован в контейнер для отработанного топлива, после чего в мае специальное судно доставило его в США. Далее контейнер направили на предприятие «Саванна-Ривер» в штате Южная Каролина, где занимаются хранением и переработкой радиоактивных материалов. Там планируется получение высококонцентрированного низкообогащенного урана для ядерных нужд страны.