США вывезли обогащенный уран из венесуэльского реактора
Соединенные Штаты завершили вывоз всего обогащенного урана, произведенного на исследовательском реакторе RV-1 в Венесуэле. Операция проведена совместно с венесуэльскими специалистами и при участии МАГАТЭ. Об этом сообщило Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA).
По данным ведомства, из реактора было извлечено 13,5 кг урана менее чем через шесть недель после первого визита команды на площадку. Работы выполнялись экспертами NNSA вместе с представителями Венесуэльского института научных исследований. Материал был упакован в контейнер для отработанного топлива, после чего в мае специальное судно доставило его в США. Далее контейнер направили на предприятие «Саванна-Ривер» в штате Южная Каролина, где занимаются хранением и переработкой радиоактивных материалов. Там планируется получение высококонцентрированного низкообогащенного урана для ядерных нужд страны.
«Безопасное вывоз всего обогащенного урана из Венесуэлы стало еще одним сигналом миру о восстановлении и обновлении Венесуэлы», – заявил глава NNSA Брэндон Уильямс.
В NNSA уточнили, что реактор RV-1 на протяжении десятилетий использовался для физических и ядерных исследований. После завершения его эксплуатации в 1991 г. на объекте остался уран, уровень обогащения которого превышал критический порог в 20%.