Число сбитых беспилотников над Москвой выросло до 14
Над Москвой было сбито еще три беспилотника, сообщает мэр города Сергей Собянин. Об этом он написал в Max в 14:03. Всего с начала суток 16 мая было сбито 14 дронов.
Минобороны сообщало, что ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 138 беспилотников над 15 регионами, а также над Черным и Азовским морями.
C полуночи 15 мая идет атака БПЛА на Москву. К 14:07 мск 16 мая было сбито 26 беспилотников, сообщается на сайте правительства столицы.