За шесть часов силы ПВО сбили 76 беспилотников над регионами России
В период с 9:00 по 15:00 российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 76 украинских беспилотников над регионами. Об этом сообщает Минобороны в Max.
Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.
16 мая оборонное ведомство сообщало, что средства ПВО за сутки перехватили и сбили 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда американских РСЗО HIMARS, а также 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.