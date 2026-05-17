В Канаде подтвердили первый случай хантавируса
В Британской Колумбии зафиксирован первый подтвержденный случай хантавируса у одного из четырех канадцев, находившихся на карантине после пребывания на борту круизного судна MV Hondius, где вспышка заболевания уже унесла три жизни. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на главного санитарного врача провинции Бонни Генри.
У пациента два дня назад появились легкие симптомы, включая лихорадку и головную боль, после чего он был переведен в больницу Виктории. Результаты теста пока считаются предварительно положительными и направлены в национальную микробиологическую лабораторию в Виннипеге для подтверждения.
Все четверо канадцев прибыли в Викторию 10 мая без симптомов и были отправлены на 21-дневный карантин. Французский институт Пастера тем временем сообщил, что секвенирование вируса Андес у французского пассажира того же судна не выявило признаков повышенной заразности или опасности, причем обнаруженные вирусы идентичны друг другу и на 97% схожи с циркулирующими в Южной Америке образцами.
В начале мая 2026 г. на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, выявили заражение смертельным хантавирусом типа «Андрес». Всего на борту находилось 149 человек. Из них 88 – пассажиры, 61 член экипажа.
8 мая 2026 г. Роспотребнадзор сообщил, что в России ситуация с хантавирусом остается под контролем. Ведомство подчеркнуло, что для россиян вирус не представляет угрозы, поскольку хантавирус типа «Андрес» распространен только на территории Южной и Северной Америки.