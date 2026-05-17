Свитшоты с цитатами Путина стали хитом «Экспо» в Харбине
Одежда с цитатами президента России Владимира Путина пользуется высоким спросом среди китайских посетителей X российско-китайского «Экспо» в Харбине. Об этом сообщила генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.
По ее словам, первую покупку совершил китайский мужчина, купивший свитшот с фразой «Надо обязательно смотреть в будущее». Виртуозова подчеркнула, что только Национальный центр обладает правом печатать высказывания главы государства с его личной подписью.
Помимо одежды интерес у посетителей «Экспо» вызвали качественные российские промыслы, включая оренбургские, павлопосадские и современные шелковые платки, а также неваляшки из меха соболя эвенкийского производителя. По словам Виртуозовой, представители одного из торговых центров Пекина предложили открыть аналогичную площадку в столице Китая.
Виртуозова также поделилась планами расширения: в 2028 г. филиал организации вместе с универмагом откроется на приграничном острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае, который совместно развивают Россия и Китай, а 4 ноября 2029 г. в центре Москвы заработает новое здание самого Национального центра «Россия», макет которого уже представлен на выставке в Харбине.
26 марта Путин дал старт строительству комплекса Национального центра «Россия» в Москве. Национальный центр займет участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне и расположится в Московском международном деловом центре «Москва-сити». Его площадь составит более 205 000 кв. м. Пространство включит в себя 50 000 кв. м выставочных площадей, конгрессно-концертный трансформируемый зал на 3500 мест, медиа- и пресс-центры, универмаг, ландшафтный парк площадью 4 га, а также точки питания.