Политика

В аэропорту Нижнего Новгорода приземлились 15 следовавших в Москву рейсов

Ведомости

Аэропорт «Чкалов» в Нижнем Новгороде принял 15 рейсов, которые направлялись в Москву, сообщается в Telegram-канале аэропорта.  

Мера связана с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в столице.  

«Чкалов в качестве главного запасного аэропорта Московского авиаузла принимает рейсы, направлявшиеся в столицу. На текущий момент принято 15 рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, выдаются еда и напитки», – отметили в пресс-службе аэропорта.

Все службы аэропорта «Чкалов» перевели на усиленный режим. В здании работают питьевые фонтанчики, при необходимости добавят кулеры с водой, а также пуфы и матрасы.

C полуночи 15 мая силы ПВО сбили уже 131 БПЛА на подлете к Москве, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.  

 В 4:21 мск на территорию аэропорта «Шереметьево» упали обломки БПЛА.  В Московской области в результате атаки украинских беспилотников погибли три человека.

 

