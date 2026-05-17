В аэропорту Нижнего Новгорода приземлились 15 следовавших в Москву рейсов
Аэропорт «Чкалов» в Нижнем Новгороде принял 15 рейсов, которые направлялись в Москву, сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Мера связана с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в столице.
«Чкалов в качестве главного запасного аэропорта Московского авиаузла принимает рейсы, направлявшиеся в столицу. На текущий момент принято 15 рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, выдаются еда и напитки», – отметили в пресс-службе аэропорта.
Все службы аэропорта «Чкалов» перевели на усиленный режим. В здании работают питьевые фонтанчики, при необходимости добавят кулеры с водой, а также пуфы и матрасы.
C полуночи 15 мая силы ПВО сбили уже 131 БПЛА на подлете к Москве, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.