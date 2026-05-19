Токаев призвал переосмыслить историю Золотой Орды

Президент Казахстана также заявил, что страна продолжит продвигать идеи евразийского сотрудничества и взаимодействия тюркских стран. В частности, он напомнил о выдвинутой в 2025 г. на саммите ШОС инициативе «Трансалтайского диалога», которая, по его словам, сочетается с российской концепцией «Алтай – прародина тюрков».