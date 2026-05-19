Токаев призвал переосмыслить историю Золотой Орды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости переосмысления истории Золотой Орды и призвал не превращать «историческое наследие в инструмент раздора». Его слова передает пресс-служба казахстанского президента.

Токаев подчеркнул, что история должна «способствовать построению справедливого и безопасного миропорядка». «Нельзя превращать историю в инструмент раздора», – заявил президент Казахстана.

По его словам, сегодня ни один историк не ставит под сомнение мощь Золотой Орды как крупнейшей политической структуры Евразии, оказавшей влияние на развитие различных цивилизаций и государств.

Токаев отметил, что подлинная сила государств строится на способности объединять разные культуры в единую систему гуманитарного и политического партнерства.

Президент Казахстана также заявил, что страна продолжит продвигать идеи евразийского сотрудничества и взаимодействия тюркских стран. В частности, он напомнил о выдвинутой в 2025 г. на саммите ШОС инициативе «Трансалтайского диалога», которая, по его словам, сочетается с российской концепцией «Алтай – прародина тюрков».

12 мая национальный банк Казахстана выпустил серебряную коллекционную монету, посвященную Золотой Орде. Монета изготовлена из серебра 925-й пробы с золочением. Масса составляет 62,2 г, диаметр – 50 мм. Тираж ограничен и составит 1000 экземпляров, номинал – 2000 тенге (около $4,3).

