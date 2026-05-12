Нацбанк Казахстана выпустил посвященную Золотой Орде монету

Банк России 4 мая выпустил в обращение памятные 10-рублевые монеты, посвященные городам трудовой доблести. В серию вошли монеты в честь таких городов, как Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза. Они выполнены из недрагоценных металлов и имеют форму круга диаметром 22 мм. На лицевой стороне монет можно увидеть надписи: «Банк России» и «2026». Слева и справа изображены ветви лавра и дуба соответственно. В центре также указан номинал монеты. На оборотной стороне расположено название серии: «Города трудовой доблести» – и города.