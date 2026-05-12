Нацбанк Казахстана выпустил посвященную Золотой Орде монету
Национальный банк Казахстана (НБК) выпустил серебряную коллекционную монету, посвященную историческому государству Золотая Орда. Об этом сообщили в пресс-службе НБК.
Монета изготовлена из серебра 925 пробы с золочением. Масса составляет 62,2 грамма, диаметр — 50 миллиметров. Тираж ограничен и составит 1 тысячу экземпляров, номинал – 2000 тенге (около $4,3).
На аверсе монеты изображен воин на коне с войском и надпись «Altyn Orda» («Золотая Орда»). На реверсе размещены герб Казахстана и название страны на казахском языке, выполненное латиницей. Выпуск относится к серии коллекционных монет и предназначен для нумизматического рынка.
Как отмечается в сообщении регулятора, обращение к эпохе Золотой Орды направлено на сохранение исторической памяти и популяризацию культурного наследия. В банке подчеркнули, что историческое наследие этого государства занимает важное место в формировании государственности и культурной идентичности народов Евразии, включая территорию современного Казахстана.
Дата начала продаж будет объявлена дополнительно.
Банк России 4 мая выпустил в обращение памятные 10-рублевые монеты, посвященные городам трудовой доблести. В серию вошли монеты в честь таких городов, как Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза. Они выполнены из недрагоценных металлов и имеют форму круга диаметром 22 мм. На лицевой стороне монет можно увидеть надписи: «Банк России» и «2026». Слева и справа изображены ветви лавра и дуба соответственно. В центре также указан номинал монеты. На оборотной стороне расположено название серии: «Города трудовой доблести» – и города.