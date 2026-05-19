Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 176,92+1,3%RGBI119,15-0,14%CNY Бирж.10,351-2,46%IMOEX2 663,48-0,18%RGBITR781,7-0,11%
Главная / Политика /

При взрыве автомобиля у минобороны Сирии пострадали 18 человек

Ведомости

Не менее 18 человек пострадали в результате взрыва автомобиля в районе Баб Шарки в Дамаске. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на директора службы скорой помощи и экстренной медицины минздрава Сирии Наджибу ан-Наасана.

По данным сирийских властей, взрыв произошел рядом со зданием министерства обороны. В ведомстве заявили, что подразделение Сирийской арабской армии обнаружило взрывное устройство возле объекта и пыталось его обезвредить до детонации.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы, где им оказывается медицинская помощь.

В июне 2025 г. в столице Сирии Дамаске террористы взорвали греческую православную церковь Мар-Элиас (Святого Ильи Пророка). Атака произошла в районе Дувейла, где проживает преимущественно христианское население. Государственный телеканал Syria TV со ссылкой на министерство здравоохранения заявлял о 20 погибших и свыше 50 пострадавших. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о 30 жертвах. По данным МВД Сирии, террорист связан с «Исламским государством» (признано в России террористическим и запрещено).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её