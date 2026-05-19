При взрыве автомобиля у минобороны Сирии пострадали 18 человек

В июне 2025 г. в столице Сирии Дамаске террористы взорвали греческую православную церковь Мар-Элиас (Святого Ильи Пророка). Атака произошла в районе Дувейла, где проживает преимущественно христианское население. Государственный телеканал Syria TV со ссылкой на министерство здравоохранения заявлял о 20 погибших и свыше 50 пострадавших. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о 30 жертвах. По данным МВД Сирии, террорист связан с «Исламским государством» (признано в России террористическим и запрещено).