При взрыве автомобиля у минобороны Сирии пострадали 18 человек
Не менее 18 человек пострадали в результате взрыва автомобиля в районе Баб Шарки в Дамаске. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на директора службы скорой помощи и экстренной медицины минздрава Сирии Наджибу ан-Наасана.
По данным сирийских властей, взрыв произошел рядом со зданием министерства обороны. В ведомстве заявили, что подразделение Сирийской арабской армии обнаружило взрывное устройство возле объекта и пыталось его обезвредить до детонации.
Пострадавших доставили в ближайшие больницы, где им оказывается медицинская помощь.
В июне 2025 г. в столице Сирии Дамаске террористы взорвали греческую православную церковь Мар-Элиас (Святого Ильи Пророка). Атака произошла в районе Дувейла, где проживает преимущественно христианское население. Государственный телеканал Syria TV со ссылкой на министерство здравоохранения заявлял о 20 погибших и свыше 50 пострадавших. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о 30 жертвах. По данным МВД Сирии, террорист связан с «Исламским государством» (признано в России террористическим и запрещено).