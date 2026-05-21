Захарова предостерегла россиян от поездок в Молдавию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла россиян от поездок в Молдавию, так как это небезопасно. Об этом она заявила в ходе брифинга.
«Еще раз настоятельно рекомендуем здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии», – сказала дипломат.
Захарова заявила, что въезжающих в республику владельцев российских паспортов дискриминируют. Россиян подвергают многочасовым процедурам проверки и допросам под надуманным предлогом. Фиксируются и случаи задержания и заведения уголовных дел, подчеркнула она. По ее словам, даже дипломатам посольства России в Кишиневе отказывают в оказании консульской помощи.
19 января Молдавия начала процедуру денонсации ключевых соглашений, лежащих в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Она прекратит участие в организации в апреле 2027 г.
Решение о выходе оформлено после денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. 2 апреля парламент одобрил соответствующую инициативу – «за» проголосовали 60 из 101 депутата, «против» выступили 26 представителей оппозиции. Президент Майя Санду подписала указы о денонсации 8 апреля.