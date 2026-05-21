Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YAKG40,6-0,37%CNY Бирж.10,411-0,47%IMOEX2 636,05-0,16%RTSI1 170,41-0,16%RGBI119,31+0,12%RGBITR783,15+0,14%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова предостерегла россиян от поездок в Молдавию

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла россиян от поездок в Молдавию, так как это небезопасно. Об этом она заявила в ходе брифинга.

«Еще раз настоятельно рекомендуем здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии», – сказала дипломат.

Захарова заявила, что въезжающих в республику владельцев российских паспортов дискриминируют. Россиян подвергают многочасовым процедурам проверки и допросам под надуманным предлогом. Фиксируются и случаи задержания и заведения уголовных дел, подчеркнула она. По ее словам, даже дипломатам посольства России в Кишиневе отказывают в оказании консульской помощи.

19 января Молдавия начала процедуру денонсации ключевых соглашений, лежащих в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Она прекратит участие в организации в апреле 2027 г.

Решение о выходе оформлено после денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. 2 апреля парламент одобрил соответствующую инициативу – «за» проголосовали 60 из 101 депутата, «против» выступили 26 представителей оппозиции. Президент Майя Санду подписала указы о денонсации 8 апреля.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте