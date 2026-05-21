Захарова предостерегла россиян от поездок в Молдавию

Захарова заявила, что въезжающих в республику владельцев российских паспортов дискриминируют. Россиян подвергают многочасовым процедурам проверки и допросам под надуманным предлогом. Фиксируются и случаи задержания и заведения уголовных дел, подчеркнула она. По ее словам, даже дипломатам посольства России в Кишиневе отказывают в оказании консульской помощи.