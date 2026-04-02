К чему приведет выход Молдавии из СНГ

Молдавия приступила к поэтапному выходу из структур СНГ в марте 2022 г., после того как Кишинев подал заявку на вступление в ЕС. С тех пор молдавские власти игнорировали все заседания в организации, а также в ЕАЭС, где республика все еще сохранила статус наблюдателя. В 2023 г. Кишинев запустил процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ, а к началу 2024 г. анонсировал отказ от 119 из 282 действующих соглашений в рамках Содружества.