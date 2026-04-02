К чему приведет выход Молдавии из СНГ

К чему приведет выход Молдавии из СНГОна стала третьей постсоветской страной, объявившей о выходе из Содружества
Парламент Молдавии 2 апреля в окончательном чтении принял проект о денонсации базового соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и его устава, сообщила пресс-служба законодательного органа. Документ поддержали 60 депутатов (из 101), против – 26 оппозиционных парламентариев из партии социалистов, коммунистов, Нашей партии и «Альтернативы».
В результате Молдавия станет третьей страной после Грузии и Украины, вышедшей из СНГ. Без учета Кишинева на данный момент членство в организации сохраняют восемь бывших республик СССР.
Молдавия совершает последовательные шаги в сторону полной дезинтеграции отношений с Россией, ключевым участником СНГ, заметила доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте Наталья Харитонова. По ее словам, процедура выхода Кишинева из Содружества при президенте Майе Санду была неизбежна. Она с самого начала продвигала это в молдавском обществе как непременное условие для успешной евроинтеграции страны.
Выход Молдавии из организации стал естественным и неизбежным шагом Молдавии на пути к достижению цели вступления постсоветской республики в Евросоюз (ЕС), говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа страны. В результате после прекращения членства страны в СНГ она сэкономит $176 000 за счет отказа от обязательств ежегодных отчислений в бюджет организации.
«Но ни правительство, ни представители правящей партии «Действие и солидарность» не объяснили населению последствия решения, – говорит Харитонова. – Кишинев сохранил большую часть соглашений с СНГ и тем самым решил пойти по пути Грузии, которая, несмотря на выход из Содружества, сохранила часть договоров и теперь пользуется их выгодами».
Молдавия планирует дальше поддерживать отношения с государствами – членами Содружества на двусторонних и многосторонних платформах и продолжит участие в договорах экономического и социального характера, говорится в сообщении парламента страны.
Процедуру денонсации базовых соглашений СНГ, которые определяют статус Молдавии в организации и позволяют республикам выйти из ее состава, запустило внешнеполитическое ведомство республики 19 января. Теперь Кишиневу предстоит направить соответствующее уведомление в Исполнительный комитет СНГ, и только спустя 12 месяцев после денонсации основополагающих соглашений республика официально прекратит свое членство в организации.
Молдавия приступила к поэтапному выходу из структур СНГ в марте 2022 г., после того как Кишинев подал заявку на вступление в ЕС. С тех пор молдавские власти игнорировали все заседания в организации, а также в ЕАЭС, где республика все еще сохранила статус наблюдателя. В 2023 г. Кишинев запустил процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ, а к началу 2024 г. анонсировал отказ от 119 из 282 действующих соглашений в рамках Содружества.
На данный момент пока денонсировано 70 соглашений. Впоследствии в Кремле отметили, что участие молдавского правительства в институтах Содружества давно заморожено, а официальный выход страны из него лишь вопрос времени.
По мнению Харитоновой, после выхода Молдавии из СНГ в первую очередь пострадает сельскохозяйственная отрасль республики. Теперь молдавские производители потеряют не только выгодный рынок сбыта, но и не смогут приобретать удобрения по льготным ценам, добавила эксперт: «Аналогичное произойдет с импортом металлов и древесины. Но больнее всего ударит по тем молдавским гражданам, которые учатся и работают в России и других странах СНГ, – они лишатся преимуществ безвизового режима, а налаженный механизм взаимного признания документов будет пересмотрен».