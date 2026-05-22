IRAO3,238+0,12%CNY Бирж.00%IMOEX2 664,29+0,91%RTSI1 185,63+1,14%RGBI119,37+0,06%RGBITR783,79+0,08%
Главная / Политика /

Госдеп США решил продать Киеву оборудование для Hawk

Ведомости

Госдеп США принял решение о возможной продаже правительству Украины ракетных комплексов Hawk и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость сделки составляет $108,1 млн, сообщается на сайте ведомства.

В сообщении указано, что предлагаемая продажа «будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности США путем повышения безопасности страны-партнера, являющейся силой политической и экономической стабильности в Европе».

21 мая зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина в исторической перспективе неизбежно прекратит существование как государство. По его словам, республика существует за счет внешнего финансирования, а страны, неспособные функционировать без постоянной поддержки извне, со временем утрачивают суверенитет.

