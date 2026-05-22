21 мая зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина в исторической перспективе неизбежно прекратит существование как государство. По его словам, республика существует за счет внешнего финансирования, а страны, неспособные функционировать без постоянной поддержки извне, со временем утрачивают суверенитет.