Медведев: в исторической перспективе гибель Украины неизбежна
Украина в исторической перспективе неизбежно прекратит существование как государство. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max.
По его словам, Украина существует за счет внешнего финансирования, а государства, неспособные функционировать без постоянной поддержки извне, со временем утрачивают суверенитет. Медведев также заявил, что Украина потеряла более 20% территории, полученной после распада СССР, и, по его утверждению, скоро может лишиться новых земель. Он отметил, что устойчивый контроль над собственной территорией относится к ключевым признакам полноценного государства.
Зампред Совбеза РФ также указал на сокращение численности населения страны. По его данным, в 1991 г. население Украины в границах УССР превышало 51,5 млн человек, тогда как сейчас, по различным оценкам, составляет менее 23 млн. Некоторые аналитики, по его словам, называют показатель в 18 млн человек.
Кроме того, Медведев заявил, что Украина потеряла почти половину промышленного потенциала и более 20% аграрных мощностей. По его утверждению, в стране также разрушена инфраструктура переработки и хранения продукции.
Он добавил, что значительная часть центральных органов власти Украины либо лишилась полномочий, либо была сформирована с нарушением конституционных процедур. По мнению Медведева, страна находится под внешним управлением, а ключевые решения принимаются при участии иностранных и международных структур. Отдельно Медведев подверг критике руководство Украины. Он заявил, что полномочия нынешнего руководства страны истекли, а также использовал резкие оценки в адрес украинского лидера.
«Деградация бывшей Украины – процесс необратимый, он будет продолжаться», – написал Медведев.
12 мая бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что Зеленский в 2022 г. был готов отказаться от Донбасса в ходе переговоров с Россией. По ее словам, украинский лидер также является одним из препятствий для достижения мира.