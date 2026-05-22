Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,483+0,46%BSPBP49,95+0,3%CHKZ16 900+0,6%IMOEX2 665,42+0,04%RTSI1 186,13+0,04%RGBI119,37+0,06%RGBITR783,78+0,08%
Главная / Политика /

Правительство поручило развивать цветоводство на Северном Кавказе

Ведомости

Правительство рекомендовало главам регионов Северного Кавказа совместно с «Кавказ.РФ» определить площадки для строительства тепличных комплексов по выращиванию цветов. Об этом сообщает официальный сайт правительства

Согласно поручению по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, власти регионов должны привлечь инвесторов с учетом существующих мер господдержки и отчитываться о результатах ежегодно, начиная с 1 сентября, в Минсельхоз и Минэкономразвития.

Выращивание цветов названо одним из новых и перспективных направлений для развития АПК на Северном Кавказе с учетом природно-климатических особенностей территории и высокой потребности внутреннего рынка.

Примерно 80% российского рынка цветов в 2025 г. пришлись на импорт и лишь около 20% – на продукцию отечественного производства. При этом ввоз цветов через пункты пропуска Южного таможенного управления (ЮТУ) по итогам 2025 г. сократился на 30% по сравнению с 2024 г. По итогам 2024 г. объем производства цветов в России составил порядка 400 млн шт., 20% рынка цветов в России пришлись на долю Краснодарского края.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте