Правительство поручило развивать цветоводство на Северном Кавказе

Примерно 80% российского рынка цветов в 2025 г. пришлись на импорт и лишь около 20% – на продукцию отечественного производства. При этом ввоз цветов через пункты пропуска Южного таможенного управления (ЮТУ) по итогам 2025 г. сократился на 30% по сравнению с 2024 г. По итогам 2024 г. объем производства цветов в России составил порядка 400 млн шт., 20% рынка цветов в России пришлись на долю Краснодарского края.