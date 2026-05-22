Правительство поручило развивать цветоводство на Северном Кавказе
Правительство рекомендовало главам регионов Северного Кавказа совместно с «Кавказ.РФ» определить площадки для строительства тепличных комплексов по выращиванию цветов. Об этом сообщает официальный сайт правительства
Согласно поручению по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, власти регионов должны привлечь инвесторов с учетом существующих мер господдержки и отчитываться о результатах ежегодно, начиная с 1 сентября, в Минсельхоз и Минэкономразвития.
Выращивание цветов названо одним из новых и перспективных направлений для развития АПК на Северном Кавказе с учетом природно-климатических особенностей территории и высокой потребности внутреннего рынка.
Примерно 80% российского рынка цветов в 2025 г. пришлись на импорт и лишь около 20% – на продукцию отечественного производства. При этом ввоз цветов через пункты пропуска Южного таможенного управления (ЮТУ) по итогам 2025 г. сократился на 30% по сравнению с 2024 г. По итогам 2024 г. объем производства цветов в России составил порядка 400 млн шт., 20% рынка цветов в России пришлись на долю Краснодарского края.