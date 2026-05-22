Путин проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин проведет международный телефонный разговор 22 мая, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он не уточнил, с кем планируется диалог.
«Далее у президента в графике встреча в Кремле. Он встретится с выпускниками первого потока программы "Время героев"», – рассказал представитель Кремля. Он напомнил, что инициатива создать проект принадлежит российскому лидеру.
Кроме того, Путин проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, а также откроет несколько объектов детского отдыха в разных регионах России. В рамках совещания будет обсуждаться вопрос совершенствования условий для ведения бизнеса. Перед президентом с докладом выступит вице-премьер РФ Александр Новак, комментарий также даст глава «Деловой России» Алексей Репик.
Глава государства в этот же день проведет встречу с главой республики Тува Владиславом Ховалыгом.
Предыдущее совещание Путина с членами правительства состоялось 23 апреля. Тогда президент заявил, что необходимо обеспечить бесперебойную работу госуслуг, платежных систем и других ключевых сервисов, в том числе в условиях ограничений интернета. Среди ключевых сервисов он назвал сайты для записи к врачу. Российский лидер отметил, что в стране есть технологические возможности, чтобы обеспечить их бесперебойную работу.