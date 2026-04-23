Путин поручил обеспечить стабильную работу важных сервисов во время ограничений
Необходимо обеспечить бесперебойную работу госуслуг, платежных систем и других ключевых сервисов, в том числе в условиях ограничений интернета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом», – сказал российский лидер.
Среди ключевых сервисов Путин также назвал сайты для записи к врачу. Он отметил, что в России есть технологические возможности, чтобы обеспечить их бесперебойную работу. Соответствующее поручение он дал главе Минцифры Максуту Шадаеву.
23 апреля Минцифры РФ расширило «белый список» онлайн-сервисов, которые доступны россиянам в условиях ограничений мобильного интернета. Сейчас их количество превысило 500. В частности, в обновленный список вошли ресурсы гипермаркетов «Лента» и «Окей», сети «Додо пицца», службы доставки «Достависта». Кроме того, там значатся операторы «ВТБ-Мобайл» и Next mobile, клиники «Медси», «Мать и дитя». В период ограничений россияне также могут пользоваться онлайн-энциклопедией «Рувики».
«Белый список» был создан 5 сентября 2025 г. В него входят сайты государственных органов власти, «Госуслуги», маркетплейсы, банки, а также ряд СМИ, в том числе «Ведомости».