Путин поручил обеспечить стабильную работу важных сервисов во время ограничений

23 апреля Минцифры РФ расширило «белый список» онлайн-сервисов, которые доступны россиянам в условиях ограничений мобильного интернета. Сейчас их количество превысило 500. В частности, в обновленный список вошли ресурсы гипермаркетов «Лента» и «Окей», сети «Додо пицца», службы доставки «Достависта». Кроме того, там значатся операторы «ВТБ-Мобайл» и Next mobile, клиники «Медси», «Мать и дитя». В период ограничений россияне также могут пользоваться онлайн-энциклопедией «Рувики».