Силы ПВО сбили более 40 беспилотников за шесть часов
В период с 14:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны в Мах.
Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и Крымом.
За это время Росавиация ввела ограничения в аэропорту Калуги «Грабцево». Позднее такие же меры были введены для авиагавани Краснодара «Пашковский».
По информации оборонного ведомства, за ночь силы ПВО сбили 217 украинских беспилотников. Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербургом.