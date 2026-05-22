Путин поздравил школьников РФ с победой на международной олимпиаде по биологии

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщал, что в финале всероссийской олимпиады школьников 2025/26 учебного года по 24 предметам победителями и призерами стали свыше 4000 участников. В тройку лидеров по числу финалистов вошли Москва (3788 человек), Московская область (1116 человек) и Татарстан (563 человека). По количеству победителей и призеров лидируют Москва (1972), Московская область (578), Санкт-Петербург (344) и Татарстан (269).