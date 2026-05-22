Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFLT47,25-1,62%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,23-0,06%RGBITR782,89-0,03%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил школьников РФ с победой на международной олимпиаде по биологии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой на II Открытой международной олимпиаде школьников по биологии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что школьники продемонстрировали лидерский настрой, неординарный творческий потенциал и основательную подготовку. Завоеванные медали президент назвал заслуженной наградой для подростков и подарком для учителей и родителей.

В Олимпиаде участвовали школьники из 17 стран. Основная российская сборная, состоящая из одиннадцатиклассников, заняла шесть первых мест и получила шесть золотых наград. Гостевая сборная, в которую вошли десятиклассники, взяла пять золотых и одну серебряную медаль.

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщал, что в финале всероссийской олимпиады школьников 2025/26 учебного года по 24 предметам победителями и призерами стали свыше 4000 участников. В тройку лидеров по числу финалистов вошли Москва (3788 человек), Московская область (1116 человек) и Татарстан (563 человека). По количеству победителей и призеров лидируют Москва (1972), Московская область (578), Санкт-Петербург (344) и Татарстан (269).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь