Путин поздравил школьников РФ с победой на международной олимпиаде по биологии
Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой на II Открытой международной олимпиаде школьников по биологии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что школьники продемонстрировали лидерский настрой, неординарный творческий потенциал и основательную подготовку. Завоеванные медали президент назвал заслуженной наградой для подростков и подарком для учителей и родителей.
В Олимпиаде участвовали школьники из 17 стран. Основная российская сборная, состоящая из одиннадцатиклассников, заняла шесть первых мест и получила шесть золотых наград. Гостевая сборная, в которую вошли десятиклассники, взяла пять золотых и одну серебряную медаль.
Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщал, что в финале всероссийской олимпиады школьников 2025/26 учебного года по 24 предметам победителями и призерами стали свыше 4000 участников. В тройку лидеров по числу финалистов вошли Москва (3788 человек), Московская область (1116 человек) и Татарстан (563 человека). По количеству победителей и призеров лидируют Москва (1972), Московская область (578), Санкт-Петербург (344) и Татарстан (269).