Более 4000 школьников стали победителями и призерами всероссийской олимпиады

Всего в финале приняли участие более 8300 школьников. Победители и призеры (732 участника признаны победителями, 3509 – призерами) получат льготы при поступлении в вузы, а также специальные денежные поощрения, включая гранты президента РФ. Для финалистов организовали свыше 35 образовательных мероприятий и более 100 экскурсий. Дипломы олимпиады действуют четыре года и дают право на поступление без вступительных испытаний по профилю.