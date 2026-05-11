Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,914-0,1%BLNG10,5+0,29%BISVP10,42+0,29%IMOEX2 654,89+2,2%RTSI1 125,69+2,2%RGBI119,58+0,24%RGBITR782,53+0,33%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Более 4000 школьников стали победителями и призерами всероссийской олимпиады

Ведомости

В финале всероссийской олимпиады школьников 2025/26 учебного года по 24 предметам победителями и призерами стали свыше 4000 участников, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Всего количество участий в финале составило 9208 – на 397 больше, чем годом ранее, при этом каждый девятый участник выступал сразу по двум предметам.

Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили победителей и призеров. Чернышенко отметил, что олимпиада проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», реализуемого по поручению президента Владимира Путина. «Победителями и призерами стали свыше 4000 ребят. Поздравляю каждого с высоким результатом, а учителей, наставников и родителей благодарю за поддержку», – приводит слова вице-премьера пресс-служба.

Согласно сообщению, в тройку лидеров по числу финалистов вошли Москва (3788 человек), Московская область (1116 человек) и Татарстан (563 человека). По количеству победителей и призеров лидируют Москва (1972), Московская область (578), Санкт-Петербург (344) и Татарстан (269).

Самым многочисленным в этом году стало состязание по информатике (1226 участников из 77 регионов), которое впервые прошло по четырем профилям: «Программирование», «Информационная безопасность», «Робототехника» и «Искусственный интеллект». Также высокое число участников зафиксировано по физике (501), математике (499) и химии (490).

Всего в финале приняли участие более 8300 школьников. Победители и призеры (732 участника признаны победителями, 3509 – призерами) получат льготы при поступлении в вузы, а также специальные денежные поощрения, включая гранты президента РФ. Для финалистов организовали свыше 35 образовательных мероприятий и более 100 экскурсий. Дипломы олимпиады действуют четыре года и дают право на поступление без вступительных испытаний по профилю.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её