Более 4000 школьников стали победителями и призерами всероссийской олимпиады
В финале всероссийской олимпиады школьников 2025/26 учебного года по 24 предметам победителями и призерами стали свыше 4000 участников, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Всего количество участий в финале составило 9208 – на 397 больше, чем годом ранее, при этом каждый девятый участник выступал сразу по двум предметам.
Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили победителей и призеров. Чернышенко отметил, что олимпиада проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», реализуемого по поручению президента Владимира Путина. «Победителями и призерами стали свыше 4000 ребят. Поздравляю каждого с высоким результатом, а учителей, наставников и родителей благодарю за поддержку», – приводит слова вице-премьера пресс-служба.
Согласно сообщению, в тройку лидеров по числу финалистов вошли Москва (3788 человек), Московская область (1116 человек) и Татарстан (563 человека). По количеству победителей и призеров лидируют Москва (1972), Московская область (578), Санкт-Петербург (344) и Татарстан (269).
Самым многочисленным в этом году стало состязание по информатике (1226 участников из 77 регионов), которое впервые прошло по четырем профилям: «Программирование», «Информационная безопасность», «Робототехника» и «Искусственный интеллект». Также высокое число участников зафиксировано по физике (501), математике (499) и химии (490).
Всего в финале приняли участие более 8300 школьников. Победители и призеры (732 участника признаны победителями, 3509 – призерами) получат льготы при поступлении в вузы, а также специальные денежные поощрения, включая гранты президента РФ. Для финалистов организовали свыше 35 образовательных мероприятий и более 100 экскурсий. Дипломы олимпиады действуют четыре года и дают право на поступление без вступительных испытаний по профилю.