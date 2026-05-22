Le Monde: в резиденции Макрона прошли обыски по делу о коррупции

22 декабря 2025 г. из Елисейского дворца украли порядка 100 предметов: тарелок, чашек и другой посуды, использовавшейся для торжественных государственных ужинов и других мероприятий. Общая стоимость оценивается в 40 000 евро. Расследование началось после того, как сотрудники мануфактуры обнаружили некоторые предметы на сайтах объявлений, в том числе маркетплейсе Vinted. Главным подозреваемым стал официант-стюард из числа сотрудников президентской резиденции.