Le Monde: в резиденции Макрона прошли обыски по делу о коррупции

Во Франции в Елисейском дворце – резиденции президента Эмманюэля Макрона - прошли обыски в рамках расследования дела о коррупции при заключении госконтрактов с организацией, проводящей мероприятия для администрации французского лидера. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источники.

Дело касается нескольких государственных контрактов с компанией Shortcut Events, участвовавшей в организации крупных церемоний, например, переносе останков выдающихся французских деятелей в Пантеон.

В Национальной финансовой прокуратуре Франции подтвердили обыски. В самом Елисейском дворце заявили, что процедура не направлена против президента республики Эммануэля Макрона.

22 декабря 2025 г. из Елисейского дворца украли порядка 100 предметов: тарелок, чашек и другой посуды, использовавшейся для торжественных государственных ужинов и других мероприятий. Общая стоимость оценивается в 40 000 евро. Расследование началось после того, как сотрудники мануфактуры обнаружили некоторые предметы на сайтах объявлений, в том числе маркетплейсе Vinted. Главным подозреваемым стал официант-стюард из числа сотрудников президентской резиденции. 

