Над Россией ночью сбили 348 БПЛА
Российские дежурные средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Минобороны.
Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом. ПВО работала также над Краснодарским краем, Ростовской областью, Крымом, Татарстаном. БПЛА уничтожали над Азовским и Черным морями.
Пожар начался на территории НПЗ в Новороссийске из-за падения фрагментов БПЛА, сообщил краевой оперштаб. Обошлось без пострадавших. Загорелись несколько технических и административных зданий. Обломки упали и вблизи топливного терминала.
При атаке на Новороссийск пострадали двое мирных жителей, добавили в оперштабе. Оба мужчины в момент падения обломков находились на улице. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медпомощь.