Главная / Политика /

В Китае более 80 человек погибли при взрыве газа в шахте

Ведомости

Взрыв газа на угольной шахте на севере Китая унес жизни 82 человек, сообщили СМИ Китая. 

Шаньси – крупный центр добычи китайского угля и место горнодобывающей промышленности с печально известной низкой репутацией безопасности, пишет CNN. В последние годы провинция, по даннм издания, пострадала от тысяч подобных инцидентов.
Уголь является ключевым источником энергии в Китае, несмотря на попытки в последние годы отказаться от ископаемого топлива.

«Спасательные работы  продолжаются. Число жертв все еще подсчитывается», – сообщили CCTV, добавив, что девять человек пропали без вести (цитата по CNN).

Взрыв внутри угольной шахты в городе Чанчжи китайской провинции Шаньси произошел вечером 22 мая (мск), когда под землей находились 247 рабочих. Агентство «Синьхуа» сообщило, что уровень угарного газа в шахте превысил пределы допустимого.

К утру был эвакуирован 201 человек.

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал спасти всех пропавших без вести. Он также заявил о проведении тщательного расследования причины происшествия «с привлечением к ответственности в соответствии с законом».

