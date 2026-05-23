В Китае более 80 человек погибли при взрыве газа в шахте
Взрыв газа на угольной шахте на севере Китая унес жизни 82 человек, сообщили СМИ Китая.
Шаньси – крупный центр добычи китайского угля и место горнодобывающей промышленности с печально известной низкой репутацией безопасности, пишет CNN. В последние годы провинция, по даннм издания, пострадала от тысяч подобных инцидентов.
Уголь является ключевым источником энергии в Китае, несмотря на попытки в последние годы отказаться от ископаемого топлива.
Уголь является ключевым источником энергии в Китае, несмотря на попытки в последние годы отказаться от ископаемого топлива.
«Спасательные работы продолжаются. Число жертв все еще подсчитывается», – сообщили CCTV, добавив, что девять человек пропали без вести (цитата по CNN).
Взрыв внутри угольной шахты в городе Чанчжи китайской провинции Шаньси произошел вечером 22 мая (мск), когда под землей находились 247 рабочих. Агентство «Синьхуа» сообщило, что уровень угарного газа в шахте превысил пределы допустимого.
К утру был эвакуирован 201 человек.
Китайский лидер Си Цзиньпин призвал спасти всех пропавших без вести. Он также заявил о проведении тщательного расследования причины происшествия «с привлечением к ответственности в соответствии с законом».