ПВО за два часа уничтожила 17 БПЛА над четырьмя регионами
Силы ПВО с 07:00 до 09:00 мск перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщает Минобороны в Max.
Атаки были отражены над территориями Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областей.
Ночью средства ПВО РФ уничтожили 348 украинских беспилотников над российскими регионами.
В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА загорелся НПЗ: повреждены несколько зданий, пожар обошелся без жертв. При атаке на город пострадали двое местных жителей, которые в момент атаки оказались на улице. Оба госпитализированы.