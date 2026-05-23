Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. О двух сбитых беспилотниках он сообщил в 09:53 мск, ранее два БПЛА ликвидировали в 00:16 мск.