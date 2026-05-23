Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве
Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. О двух сбитых беспилотниках он сообщил в 09:53 мск, ранее два БПЛА ликвидировали в 00:16 мск.
В московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме, сообщает Росавиация.
Аэропорт «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы только по согласованию с уполномоченными органами. Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Расписание части рейсов может быть скорректировано.
Ночью средства ПВО РФ уничтожили 348 украинских беспилотников над российскими регионами.