NYP: иракский террорист готовил покушение на Иванку Трамп
Старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп стала целью для убийства со стороны террориста, связанного с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщает New York Post со ссылкой на источники. 32-летний гражданин Ирака Мохаммад Багер Саад Давуд аль-Саади, захваченный в Турции, дал клятву убить Иванку и имел подробный план ее дома во Флориде. Мотивом называется месть за ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника в Багдаде шесть лет назад.
По данным министерства юстиции США, аль-Саади является высокопоставленной фигурой в ирако-иранских террористических кругах, оперативником группировок «Катаиб Хезболла» и КСИР. Он был экстрадирован в США, где ему предъявлены обвинения в 18 атаках и попытках атак по всей Европе и Соединенным Штатам. Среди его преступлений – поджог банка в Амстердаме, нападение с ножом на двух евреев в Лондоне, стрельба у консульства США в Торонто, а также взрыв синагоги в Бельгии и поджог храма в Нидерландах.
Как рассказал изданию бывший заместитель военного атташе посольства Ирака в Вашингтоне Энтифад Канбар, аль-Саади был лично близок к Сулеймани и считал его отцом после смерти собственного отца-генерала.
Аль-Саади был арестован в Турции 15 мая. При нем обнаружили иракский служебный паспорт, который дает право на свободное перемещение и минимальный досмотр. Сейчас террорист содержится в одиночной камере в следственном изоляторе в Бруклине. Белый дом пока не комментирует эту информацию.
Сулеймани был убит в январе 2000 г. в результате авиаудара в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар был нанесен по личному приказу Трампа, сообщил Пентагон. Сулеймани командовал элитным подразделением «Кудс» иранского КСИРа, которое занимается военной разведкой и спецоперациями за рубежом.