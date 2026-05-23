NYP: иракский террорист готовил покушение на Иванку Трамп

По данным министерства юстиции США, аль-Саади является высокопоставленной фигурой в ирако-иранских террористических кругах, оперативником группировок «Катаиб Хезболла» и КСИР. Он был экстрадирован в США, где ему предъявлены обвинения в 18 атаках и попытках атак по всей Европе и Соединенным Штатам. Среди его преступлений – поджог банка в Амстердаме, нападение с ножом на двух евреев в Лондоне, стрельба у консульства США в Торонто, а также взрыв синагоги в Бельгии и поджог храма в Нидерландах.