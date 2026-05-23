Россия организует для иностранных СМИ поездку в Старобельск

Россия организует для иностранных СМИ поездку в СтаробельскМИД пригласил инкоров после выступления латвийского постпреда в ООН
Москва организует для аккредитованных в столице иностранных корреспондентов поездку на место удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такое решение принято в связи с распространенной накануне в Совете Безопасности ООН, по словам дипломата, «откровенной ложью западников».
Захарова отметила выступление постпреда Латвии, которая «потеряла достоинство» и утверждала, что удара по учебному заведению не было.
«Мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии. Надеюсь, у BBC и CNN отпуск не случится», – сообщила Захарова.
Позже Захарова сообщила в Telegram-канале, что британская телекорпорация ВВС официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а редакция CNN «в отпуске».
В результате удара ВСУ по общежитию и колледжу в Старобельске 22 мая погибли 10 человек, еще 38 пострадали. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ сообщил, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь. Судьба 11 студентов остается неизвестной. На месте продолжается разбор завалов.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза, созванном Москвой из-за удара ВСУ по Старобельску, заявил, что атака не была случайностью. Он отметил отсутствие военных объектов рядом с колледжем и подчеркнул, что гражданские лица в здании не имели отношения к боевым действиям. По словам Небензи, Украина нанесла преднамеренный удар с целью увеличить количество жертв.