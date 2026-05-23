Россия организует для иностранных СМИ поездку в Старобельск

В результате удара ВСУ по общежитию и колледжу в Старобельске 22 мая погибли 10 человек, еще 38 пострадали. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ сообщил, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь. Судьба 11 студентов остается неизвестной. На месте продолжается разбор завалов.