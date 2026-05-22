Политика /

Небензя: Россия призывает международные структуры осудить теракт в Старобельске

Постпред РФ при ООН отметил, что молчание будет считаться пособничеством
Наталья Захарова

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности организации, которое экстренно запросила Россия в связи с ударом вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР).

Он отметил, что удар ВСУ не мог быть случайным и не мог быть результатом работы противовоздушной обороны (ПВО). Рядом с колледжем нет военных объектов, подчеркнул он, и никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях. По словам постпреда, украинская атака была преднамеренной, она совершена с целью максимизировать количество жертв.

Удар является свидетельством террористической сущности Киева и его недоговороспособности, заявил Небензя. ВСУ никогда не прекращали атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру России, подчеркнул он.

Запад замалчивает преступления Киева, и он при поощрении спонсоров открыто саботирует мирное урегулирование конфликта двух стран, заявил постпред. У России есть достоверная информация, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением, заявил Небензя.

Главные заявления Путина об ударе ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске

Политика / Власть

Россия призывает международные структуры и мировое сообщество осудить теракт в колледже. Молчание «будет равносильно пособничеству». Постпред указал, что ответственность за соучастие в этом случае будет неминуема. По его словам, трагедии, подобные произошедшей, происходили бы каждый день, если бы РФ не начала спецоперацию на Украине.

Украинские БПЛА в ночь на 22 мая атаковали административные здания и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. По последним данным, погибли шесть человек, 39 получили ранения. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается.

ООН осудила атаки на гражданское население в Старобельске и призвала воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации.

